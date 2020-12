Dante, online il portale di Firenze per i 700 anni dalla morte del poeta

Da oggi è online il portale www.700dantefirenze.it, col calendario di appuntamenti organizzati nel 2021 per celebrare l’Alighieri nel 700esimo anniversario della sua morte. Lo ricorda con un anno di eventi Firenze, la città dove nacque e in cui partecipò attivamente alla vita politica, divenendo prima Cavaliere e poi Priore, prima di essere esiliato nel 1302.

Oltre trenta istituzioni fiorentine – riunite in un Comitato organizzatore coordinato dal Comune di Firenze – racconteranno storia di Dante e della sua mai dimenticata Firenze in un programma, digitale e non, attraverso conferenze, giornate di studi, eventi e mostre aperte al grande pubblico.

Aggiornamenti quotidiani si potranno trovare sulla pagina Facebook @700dantefirenze.

“Avremo numerosi appuntamenti di tutte le discipline artistiche e culturali e grazie a questo sito internet unico potremo essere sempre aggiornati su quello che c’è da seguire”, anticipa l’assessore comunale alla Cultura, Tommaso Sacchi, che è anche presidente del Comitato organizzatore. “Siamo certi che il 2021 sarà davvero un anno della rinascita per la cultura e siamo felici di ricominciare proprio dal padre della nostra lingua”.