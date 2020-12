Museo di Taranto supera i limiti del Covid con la card digitale

Causa Covid, i Musei sono chiusi e lo è anche l’Archeologico Nazionale di Taranto, in sigla MarTa, riferimento di primo piano per la storia e la civiltà della Magna Grecia. Tuttavia, attraverso la “MArTA Christmas Card”, il Museo di Taranto sta comunque raggiungendo seppure virtualmente potenziali visitatori. L’iniziativa della card digitale, spiega Eva Degl’Innocenti, direttrice del Museo di Taranto, “è stata un successo e, malgrado le zone rosse e la pandemia, il nome di Taranto e del suo Museo Nazionale sono arrivati in tutta Italia e anche in molte parti del mondo tra cui l’Irlanda, la Francia e il Giappone”. Degl’Innocenti dichiara che “sono circa 500 le card acquistate per questo Natale da molti italiani, anche tarantini fuori sede, ma anche da appassionati o da coloro che credono nella forza della cultura senza i confini che l’emergenza sanitaria ha imposto a tutto il mondo”. Il Museo definisce inoltre “ottimo anche il dato relativo alla raccolta delle donazioni che sono riuscite a recuperare il 60% degli introiti degli ingressi in presenza dello stesso periodo dell’anno nel 2019”. “Segnali – si spiega – di un’economia della cultura che cambia e si modernizza, ma anche di un’attenzione nuova e particolare verso il Museo di Taranto che, attraverso la sua politica di innovazione, l’uso di strumenti digitali, come il tour virtuale in 3D e il dialogo costante con il pubblico anche mediante l’utilizzo dei social network, è riconosciuto sempre più come uno dei Musei Archeologici più importanti del mondo”. Con la pandemia, le sale del MArTA, rileva ancora Degl’Innocenti, “si sono schiuse ad un pubblico nuovo sia per provenienza geografica, sia per fascia d’età, accrescendo anche la quota delle donazioni che ora saranno reimpiegate per finanziare i progetti di ricerca del MArTA e di promozione e diffusione del grande patrimonio culturale custodito all’interno del Museo tarantino”. Inoltre, prosegue la direttrice, “la rete della donazione e del regalo digitale si rileva vincente anche con l’aumento in percentuale di visite nella fascia d’età dei giovani e in quelli over 65 solitamente abituati a fruizioni più tradizionali”. Da segnalare, per la card del Museo di Taranto, che il sindaco di Patù (Lecce), Gabriele Abaterusso ha voluto far arrivare ad alcuni studenti della sua comunità. La card del MArTA sarà in versione Christmas fino al giorno dell’Epifania e poi si trasformerà in una Gift Card disponibile per tutto il resto dell’anno 2021.