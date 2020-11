Technogym, accordo con Fitness Time in Arabia Saudita

Technogym si è aggiudicata un contratto quinquennale per la fornitura di attrezzature e soluzioni digitali a Fitness Time – la più grande catena di fitness club in Arabia Saudita con 138 club attivi e una pipeline di almeno 70 nuove aperture nei prossimi cinque anni. “Siamo orgogliosi di questa partnership con un brand leader come Fitness Time che non solo sta contribuendo ad elevare il livello di innovazione nel settore, ma condivide con noi la missione sociale di promuovere il wellness come un’opportunità per creare un mondo migliore basato sulla salute delle persone”, sottolinea Nerio Alessandri, nella foto, presidente di Technogym. “Dal punto di vista del business, questa partnership significa molto per noi e consentirà di consolidare e rafforzare ulteriormente la leadership di Technogym in un’area in rapida crescita come il Medio Oriente, sia in termini di equipment sia in termini di tecnologie digitali”, ha aggiunto.