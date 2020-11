Amazon, bonus 300 euro a dicembre per i lavoratori

Un riconoscimento economico di 300 euro lordi nella busta paga dicembre, per i dipendenti a tempo pieno, e un incremento medio del 20% sulle spettanze mensili per i contratti a tempo. E’ il bonus stanziato in tutto il mondo da Amazon per premiare i suoi dipendenti. Ad annunciare il bonus è il vicepresidente senior del ramo operativo di Amazon, Dave Clark, nella foto, che rivela come “il picco di quest’anno sia stato davvero singolare. Sono grato ai nostri team che continuano a svolgere un ruolo vitale al servizio delle proprie comunità. Mentre ci avviciniamo alle festività natalizie, vogliamo dimostrare il nostro ringraziamento a tutti i dipendenti della nostra rete logistica attraverso uno speciale riconoscimento economico per un totale di oltre 500 milioni di dollari investiti in tutto il mondo”.