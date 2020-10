Sergio Delmonte nominato Chief Operating Officer di A-Tono

Selgio Delmonte fa il suo ingresso in A-Tono, azienda composta da un insieme di operatori di comunicazione elettronica, con istituti di pagamento, sviluppatori di prodotti e servizi digitali e agenzia di digital branding

Il manager Delmonte gestirà la comunicazione tra le differenti divisioni del Gruppo per proseguire verso degli scopi strategici prefissati di lungo periodo. Precedentemente si è attivato nel campo della digital transformation del comparto bancario e assicurativo, creando prodotti rivoluzionari che uniscono le quattro dimensioni chiave del settore dei pagamenti: business model, marketing verso esercenti e clienti finali, tecnologia e operations, compliance e legal. Ad iniziare dal controllo delle infrastrutture tecnologiche fino al supplemento dei processi,



Ha condotto retailer reali e virtuali verso il rinnovamento e modificazione, in senso razionale, dei sistemi di pagamento. E’ stato tra i primi a promuovere una carta prepagata associata ad un conto di moneta elettronica emessa direttamente dalla IMEL con licenza propria, che in un secondo momento, è progredita immettendosi tra i primi strumenti ad avere, già dal 2010, un conto IBAN integrato.

Orazio Granato, CEO di A-Tono comunica:

“La presenza di Sergio sarà cruciale per rendere sempre più efficaci e funzionali i processi interni di A-Tono quindi più efficace e redditizia la catena del valore. Con l’obiettivo di creare crescita non solo per il gruppo, ma soprattutto per le aziende che si affideranno ai suoi servizi”.

Sergio Delmonte prosegue:

“Sono molto orgoglioso di portare la mia esperienza nel gruppo A-Tono, la cui mission di concretizzare su nuovi paradigmi i processi di business dei pagamenti digitali, oltre ad essere decisamente innovativa e sfidante, ritengo sia unica nel panorama del mercato italiano.”