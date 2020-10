ALD Automotive entra nella piattaforma di aste on-line delle auto usate

Anche ALD Automotive Italia entra nella piattaforma internazionale dedicata alle aste on-line delle auto usate. Uno strumento che punta a offrire un servizio all’avanguardia a concessionari e trader professionisti.

Per ALD Automotive Italia inizia una nuova era della sua offerta di auto usate di qualità. Con l’ingresso in ALD Carmarket, il portale internazionale dedicato alle aste on-line di veicoli usati e rinnovato in base al rebranding dell’azienda, l’azienda punta a offrire un servizio all’avanguardia a concessionari, trader professionisti e consumatori. Un processo di rinnovamento attraverso il quale ALD intende affermare l’importanza strategica del remarketing all’interno del suo business.

ALD Automotive entra in una nuova era della sua offerta di auto usate di qualità.

ALD Carmarket, il portale dedicato alle aste on-line dei veicoli usati, viene completamente ridisegnato e adeguato al rebranding dell’azienda diventando uno strumento che punta a offrire un servizio all’avanguardia a concessionari e trader professionisti. Un processo di rinnovamento attraverso il quale ALD intende affermare l’importanza strategica del remarketing all’interno del suo business.

ALD Carmarket è il portale dove i commercianti d’auto possono acquistare veicoli usati certificati, un punto di incontro per il mercato B2B che punta a creare valore per tutti gli operatori del settore. Sul sito dedicato sono disponibili centinaia di veicoli usati in vendita tutte le settimane attraverso aste a rilancio. I veicoli sono attentamente selezionati, hanno una perizia con dettaglio dello stato d’uso, documentazione fotografica e sono tutti veicoli ALD Automotive, leader europeo nel noleggio a lungo termine. Altro punto di forza dell’offerta è la capillarità della rete di distribuzione con 12 HUB dedicati, dal Piemonte alla Sicilia/Sardegna, con un grande vantaggio logistico per tutti i partner nazionali ed esteri.

L’offerta di Carmarket poggia su alcuni pilastri fondamentali: la convenienza e l’attenzione al rapporto qualità-prezzo, la possibilità di poter acquistare auto in pronta consegna e l’efficienza del nuovo servizio clienti ALD dedicato ai trader iscritti al portale (tel . 0665685395 – email: aldcarmarket.it@aldautomotive.com).

Come testimonia Aniasa, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, il remarketing delle auto ex-noleggio a lungo termine rappresenta lo strumento ideale per acquisire auto usate di qualità. ALD vuole investire in questo segmento e con ALD Carmarket vuole diventare il punto di riferimento del mercato, fedele al retaggio e alla visione di un’azienda che è leader a livello mondiale nella creazione e nella fornitura di soluzioni di mobilità.

La sfida è coerente con la nuova brand identity di ALD, attraverso la quale si vuole riaffermare la personalità di una azienda che ha nel suo Dna spirito di innovazione, dinamismo, volontà di esplorare nuove strade e nuovi percorsi, desiderio di intercettare e anticipare i bisogni del cliente. Sono ormai 30 gli stati in cui è online il nuovo portale, il lancio in Italia si inserisce quindi nella strategia globale dell’azienda. Ma non finisce qui perché ALD intende replicare questo modello anche in mercati in cui non è ancora presente. ALD Carmarket fa leva su un’offerta proveniente dai 43 Paesi dove ALD ha una presenza diretta. È pertanto in grado di immettere sul mercato la più ampia gamma di veicoli usati a livello mondiale, orientati sia al B2B che alla clientela consumer, auto di qualità correttamente tagliandate e mantenute presso officine autorizzate, acquistabili o noleggiabili a prezzi decisamente competitivi.

ALD Carmarket consente ai commercianti e agli operatori del settore di acquistare in maniera efficiente e rapida, anche con transazioni transfrontaliere e vendite elettroniche. La nuova piattaforma sarà gestibile attraverso una specifica app (Android /Apple) attraverso smartphone e tablet per avere sempre la possibilità di vivere il business anche lontano dai propri uffici massimizzando le occasioni di profitto. Una opportunità importante in un momento in cui gli operatori stanno facendo ogni sforzo per rilanciare le loro attività dopo il lockdown e all’orizzonte compaiono i primi segnali di ripresa con gli indicatori che registrano una crescente propensione all’acquisto da parte dei consumatori.

“L’industria della mobilità oggi sta cambiando più rapidamente rispetto a ogni altro periodo della nostra storia. L’esperienza del lockdown ha determinato una ulteriore accelerazione di alcuni processi di innovazione già avviati da tempo” ha dichiarato Stefano Contini, Remarketing, Indirect Sales Senior Manager di ALD Automotive Italia. “ALD si pone in prima linea rispetto a questi cambiamenti, non li vuole subire ma piuttosto intende governarli e orientarli con l’obiettivo di cogliere le nuove opportunità e accompagnare verso la mobilità del futuro una clientela in costante crescita. ALD Carmarket è un’occasione per fare un passo deciso verso il mercato del remarketing, sempre più strategico rispetto al nostro modello di business.

Un salto di qualità reso possibile dalla nostra piattaforma digitale, dal nostro personale e dal nostro network di distribuzione, capisaldi fondamentali di questa nuova sfida e della nostra volontà di allargare ulteriormente il perimetro dei nostri servizi, fornendo ai clienti e ai partner standard di qualità all’altezza della storia del nostro brand”.