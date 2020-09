Marcolin Group: nominato Alessandro Beccarini come Style & Product Development Director

Designato il manager Alessandro Beccarini in qualità di Style & Product Development Director di Marcolin Group, azienda Made in Italy leader dell’eyewear per la specializzazione nel settore lusso per l’alta qualità dei prodotti. Riporterà direttamente all’amministratore delegato & General Manager Fabrizio Curci.

Marcolin Group comunica in data odierna la nomina di Alessandro Beccarini nelle vesti di Style & Product Development Director. Avrà il compito di coordinare e incrementare tutte le collezioni eyewear del gruppo a livello globale, lavorando a stretto contatto con le direzioni creative e gli uffici stile dei marchi in portfolio, oltre che di catalizzare al massimo la categoria eyewear per quanto riguarda il settore creativo con lo scopo di preannunciare le esigenze derivate dai vari mercati.

Beccarini ha una profonda competenza maturata nel settore eyewear, frutto di molteplici anni di lavoro in contesti dal calibro internazionale tra cui Prada e Luxottica, in cui ha acquisito negli anni ruoli strategici e di responsabilità.

Durante il suo percorso lavorativo, il manager si è occupato della conduzione ed evoluzione del prodotto e delle collezioni eyewear, con responsabilità sull’area design e creativa, oltre che della gestione delle licenze e del monitoraggio dei trend di settore.