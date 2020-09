E’ stato designato Daniele Spada come direttore generale di Tages Capital Sgr, società attiva nella gestione di risparmi, registrata con la Banca d’Italia e autorizzata nel coordinamento e gestione collettiva del risparmio

Daniele Spada riporterà direttamente al CdA di Tages Capital Sgr ed eserciterà con il manager Umberto Quadrino, presidente di Tages e responsabile per gli investimenti di Tages Capital Sgr. Spada avrà il compito inoltre di commercializzare, in Italia, delle soluzioni di investimento di Investcorp-Tages Limites, un nuovo accordo tra aziende nato tra il Gruppo Tages e Investcorp S.A. Nel comparto dei prodotti alternativi liquidi e dell’impact investing, a stretto contatto con Salvatore Cordaro e Lionel Erdely co-CEOs di Investcorp-Tages.



Il manager gode di un ventennio di esperienza internazionale nel settore dell’asset e wealth management acquisita in due gruppi bancari francesi, sia nell’area degli investimenti alternativi che in quella dei fondi long only. Ha progredito nel suo percorso lavorativo, acquisendo delle capacità professionali specializzate, come pure un’esperienza unica nel coordinamento di fondi e nell’evoluzione e incremento di business nel settore del risparmio gestito.

Spada, a seguito dei suoi studi, è entrato a far parte del team del comitato esecutivo di Lyxor Asset Management a Parigi, con il ruolo di responsabile della Strategia e dello Sviluppo. Al tempo stesso è stato eletto Amministratore delegato di SG 29 Haussmann, Gruppo di gestione di Société Générale dedicata alla gestione di fondi e portafogli per la clientela private del gruppo francese, una società con 45 professionisti e quasi 8 miliardi di masse gestite.



In passato, Spada ha ricoperto svariate mansioni manageriali di un certo calibro in Lyxor Asset Management, sempre nella sede di Parigi. È stato alla guida della Piattaforma di Managed Account e di Fund Selection, la seconda piattaforma di fondi più grande a livello mondiale che, con più di 25 miliardi di euro di attivi e circa 300 fondi gestiti o selezionati, permette agli investitori internazionali un accesso a fondi di gestione alternativa e tradizionale. In Lyxor si è anche attivato come gestore nel team di multigestione e come responsabile del team di Investment Advisory. Ha lavorato, inoltre, dapprima in BNP Paribas Asset Management come Risk & Performance analyst e in seguito, dal 2004, in BNP Paribas Securities Services come responsabile del dipartimento di Performance & Risk Measurement, un team internazionale di 40 persone che dedica servizi a valore aggiunto ai clienti istituzionali in Europa, Asia e Australia.