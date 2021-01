Anche Intesa Sanpaolo fa parte del consorzio aumento di Autogrill

Anche le divisioni corporate e investment banking di Intesa Sanpaolo e Unicredit entrano a far parte del pool di banche che ha siglato un pre-underwriting agreement relativo all’aumento da 600 milioni di Autogrill. I due istituti affiancano Citigroup, Credit Suisse e Mediobanca. Inoltre, nel contesto dell’operazione, Autogrill intende anche nominare Bank of America quale Co-GlobalCoordinator in relazione all’aumento di capitale; non appena tale ruolo sarà formalizzato, il gruppo ne darà tempestiva comunicazione al pubblico.