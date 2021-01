Autostrade: nuovo Piano per 2.900 assunzioni fino al 2024

La società ricerca nuovi profili di diplomati e laureati in tutta Italia

Il nuovo Piano Industriale 2020-2024 di Autostrade per l’Italia, prevede la creazione di 2.900 posti di lavoro per l’inserimento di nuovi profili, che dovranno gestire i servizi digitali, la ricerca e i rapporti con i clienti: “la promozione del talento e del valore umano sono gli elementi centrali per consentire il successo del Piano. Le assunzioni riguarderanno le principali sedi di ASPI e delle sue controllate in tutta Italia”.



Inoltre il piano prevede importanti investimenti per il miglioramento della gestione integrata del ciclo di vita delle infrastrutture, l’ammodernamento e l’ampliamento della rete per aumentare la sicurezza dei servizi digitali ai viaggiatori e il comfort del viaggio oltre all’aumento della produzione di energie rinnovabili.

Al momento sul sito della società sono presenti diversi annunci di lavoro per diplomati e laureati tra i quali: Addetti Centro Monitoraggio Impianti, che dovranno verificare lo stato di deterioramento degli impianti ed attivare il personale operativo per gli interventi di manutenzione correttiva, collaborare con il personale specializzato per il ripristino delle funzionalità da guasto complesso e gestire gli ordini di lavoro; Assistenti alla Viabilità, che dovranno supportare le attività di ripristino delle normali condizioni di viabilità in caso di emergenza, verificare l’efficienza dei servizi/sistemi di soccorso interni ed esterni in caso di incidenti e gestire il personale impegnato in attività di viabilità;

Tecnici Manutenzione Ordinaria, che dovranno fornire supporto tecnico-specialistico per l’analisi dei progetti, predisporre la documentazione di gara per la stipula di contratti esterni aventi ad oggetto attività di manutenzione ordinaria e gestire i contratti con le imprese esterne per i servizi di manutenzione ordinaria; Specialisti Impianti Gallerie, i quali dovranno verificare il rendiconto delle attività pianificate e della giacenza dei materiali nel magazzino, fornire assistenza specialistica su problematiche manutentive, curare i rapporti con i fornitori e gestire i relativi contratti. Autostrade per l’Italia è una delle più estese reti autostradali europee a pedaggio, conta oltre 3.000 km di rete e 217 aree di servizio servendo 15 regioni e 60 province italiane.







