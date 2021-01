Scuola, a Taranto gli studenti scelgono la didattica a distanza

I dirigenti scolastici della provincia di Taranto hanno comunicato al prefetto di Taranto, Demetrio Martino, che circa il 79% della popolazione scolastica opterà per la Ddi, Didattica Digitale Integrata, “con particolare incidenza sulla quota di studenti che utilizzano il trasporto pubblico extraurbano”. Tali dati sono stati confermati dall’Ufficio scolastico provinciale che ha rilevato, su un numero totale di studenti pari a 24127, 19213 opzioni per la didattica a distanza e 4914 per le attività in presenza. Di questi ultimi, inoltre, solo 2679 studenti “risultano risiedere in comuni diversi da quello dove è ubicato l’edificio scolastico frequentato e pertanto possono ritenersi potenziali fruitori del servizio di trasporto pubblico”. Lo precisa la Prefettura di Taranto che ha riunito il Tavolo costituito ad hoc dopo l’ordinanza del presidente della Regione Puglia, n. 21 del 22.01.2021, con la quale si è stabilito, per il periodo dall’1 al 6 febbraio, la ripresa della didattica in presenza nelle scuole di secondo grado, nella misura del 50%, consentendo, comunque, alle famiglie degli studenti, l’opzione per la didattica digitale integrata. A Taranto e provincia, invece, la maggioranza delle risposte ha riguardato la Ddi. Pertanto, il Tavolo insediato dalla Prefettura “ha ritenuto cessata, sia pure temporaneamente, l’esigenza di raccordo tra gli assetti organizzativi scolastici e trasportistici e pertanto non necessaria l’applicazione del piano operativo nella settimana dall’1 al 6 febbraio 2021”. Il piano stabiliva un assetto organizzativo degli accessi a scuola e del trasporto pubblico. Per il Tavolo della Prefettura, “rimane ferma, comunque, l’operatività integrale del piano al mutare delle condizioni del quadro normativo e al riproporsi delle esigenze di raccordo tra scuola e il sistema del trasporto pubblico locale”.