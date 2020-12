Domenico Bosatelli lascia la presidenza di Gewiss al figlio Fabio

Con l’avvenimento del 50esimo anniversario dell’azienda, il founder Domenico Bosatelli si dimette dalla presidenza di Gewiss, società italiana del settore elettrotecnico che opera nella produzione di soluzioni e prodotti per la domotica, l’energia e l’illuminotecnica, lasciando l’incarico al figlio Fabio. A sostenere il manager ci sarà l’amministratore delegato, Paolo Cervini

Change ai vertici di Gewiss, realtà italiana che opera a livello internazionale nella produzione di sistemi e componenti per le installazioni elettriche di bassa tensione con costanti investimenti finalizzati alla ricerca e allo sviluppo. In occasione del 50esimo anniversario della società, il suo creator, il Cavaliere del Lavoro Domenico Bosatelli, ha comunicato il passaggio di consegne con il figlio Fabio, che negli ultimi tempi ha sostenuto il padre condividendo valori, scopi, principi e criteri di lavoro.

Fabio Bosatelli potrà appoggiarsi sulla partnership di Paolo Cervini, CEO di Gewiss, e sulla squadra di manager che fanno



parte della collaborazione dell’azienda, sostenuti dagli oltre 1.500 dipendenti del Gruppi, in sedici paesi del mondo.