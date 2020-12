Roma, le attività del Campidoglio nell’ultimo anno

Nell’ultimo numero de ‘La sindaca informa’ del 26 dicembre 2020 la sindaca di Roma Virginia Raggi, fa il punto sull’attività del Campidoglio nell’ultimo anno elencando i principali provvedimenti.

‘Facciamo finta che…tutto va ben!’: in questo momento, più che mai, abbiamo bisogno di speranza. Abbiamo presentato l’iniziativa “Facciamo finta che…tutto va ben!”, nata da un’idea di Maurizio Costanzo e Pino Strabioli: un autobus scoperto a due piani gira per le strade di Roma, dal centro alle periferie, portando la musica live di Ambrogio Sparagna e la sua Orchestra Popolare. Un tributo al Natale e a Roma, con una selezione di canzoni tradizionali del Natale e brani musicali in omaggio a Gabriella Ferri, Rino Gaetano, Gigi Proietti e Franco Califano. Dopo gli appuntamenti del 22 e 23 dicembre, il tour procede il 30 dicembre e il 4 gennaio dalle 16.30 alle 18.30. Uno spettacolo che coinvolgerà e animerà la vie della Capitale. A cui si potrà assistere in sicurezza. Guardandolo dai balconi e dalle finestre di casa, e comunque a distanza.

‘Funivia Eur Magliana – Villa Bonelli’: “chi vive nella nostra città – scrive Raggi – sa quanto sia importante risparmiare tempo prezioso negli spostamenti quotidiani. Ecco perché stiamo portando avanti un piano di cambiamento della mobilità a Roma. Questo vuol dire anche avere il coraggio di investire in progetti ambiziosi e importanti come le funivie, già utilizzate in altre grandi città come Berlino, Londra, Madrid, Barcellona, New York. La settimana scorsa abbiamo approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica della funivia tra la fermata metro Eur-Magliana e Villa Bonelli (stazione della Roma-Fiumicino). Abbiamo compiuto un altro passo per la realizzazione di un’opera importante su cui stiamo investendo. Con la funivia ci vorranno solo 4 minuti e mezzo per percorrere l’intero tratto, con un bel risparmio di tempo e senza utilizzare i mezzi privati. Sarà un collegamento importante per velocizzare gli spostamenti tra l’aeroporto di Fiumicino e la zona dell’Eur, a beneficio anche di residenti e lavoratori dei quartieri Portuense e Magliana, che saranno serviti dalle stazioni di Villa Bonelli e Certaldo”. Ancora, ricorda la sindaca, fra le iniziative c’è ‘Un dono per i bambini delle strutture di accoglienza’: “a ogni bambino ospitato nelle strutture di accoglienza capitoline, questo Natale arriverà un regalo speciale: un nuovo gioco da mettere sotto l’albero. Glielo porteremo noi, ma in quel pacco dono abbiamo voluto racchiudere la vicinanza della nostra intera città. Abbiamo infatti attivato una grande rete di solidarietà insieme ad alcune realtà del nostro territorio e ai singoli cittadini, che hanno contribuito alle iniziative di raccolta di giocattoli lanciate in coordinamento con noi da L’Isola Solidale e Zètema Progetto Cultura Srl, anche con Casina di Raffaello. Così tutti i nostri piccoli ospiti riceveranno un nuovo gioco, insieme ad alcuni pensierini realizzati artigianalmente dai bambini che hanno frequentato i laboratori creativi di Casina di Raffaello. Ogni pacco dono porterà con sé la grande carica simbolica di una rete attiva e pronta a contribuire al bene comune, di cui Roma è orgogliosa”. E poi:

‘Rinasce l’auditorium albergotti’: “l’Auditorium Albergotti rinascerà e verrà restituito alla città. Nel 2016, prima di entrare in funzione, è stato distrutto da un incendio quando era ancora in fase di completamento. Non potevamo lasciare che un luogo del genere rimanesse inutilizzato. Per questo abbiamo voluto coinvolgere i cittadini per progettare e decidere con loro quale sarebbe dovuto essere il nuovo destino della struttura. Ascoltare le proposte e le idee di chi vive il quartiere è la strada migliore per costruire qualcosa di veramente utile. Alla fine del processo partecipativo, abbiamo avviato una gara per individuare un progettista per realizzare il nuovo progetto che attualmente è in fase di consegna. L’impianto potrà ospitare attività sportive, didattiche, culturali, teatro, danza, cinema, mostre, arene estive, convegni ed eventi organizzati da istituzioni, scuole e associazioni”. Altro lavoro: ‘Riqualificato il giardino Monte Oppio’: “il piccolo giardino di Monte Oppio, gioiello nel cuore del centro di Roma, – spiega Raggi ne ‘la sindaca informa’ – è stato riqualificato ed è pronto per ospitare nuovamente cittadini e turisti. Con la sua vista mozzafiato sul Colosseo, questo spazio verde rappresenta uno degli scorci più suggestivi della nostra città. Ma, per decenni, è stato abbandonato e lasciato al degrado. Una situazione a cui abbiamo voluto porre rimedio ricostruendo i viali, intervenendo su piante e alberi ma, soprattutto, costruendo una grande cancellata in ferro che proteggerà il giardino dall’azione dei vandali. Le chiavi, per garantire maggiore sicurezza, sono state affidate ai gestori di un residence che hanno preso in adozione l’area verde. Una bella sinergia tra cittadini e amministrazione, uniti da un obiettivo comune: la salvaguardia del nostro patrimonio ambientale”.

Poi c’è il ‘Piano sanpietrini, via IV Novembre’: “prende sempre più forma la nuova via IV Novembre. Abbiamo scelto di togliere i sanpietrini e lasciarli solo nella parte laterale della strada. Questo per renderla più sicura, visto che è percorsa ogni giorno da migliaia di auto e scooter. Per le due ruote, soprattutto, era diventata troppo pericolosa durante la pioggia. Con il nostro Piano Sanpietrini abbiamo trovato una soluzione migliore per le strade del centro storico che stiamo riqualificando. I sanpietrini non vanno persi, ma vengono custoditi e saranno riposizionati in futuro. Stiamo studiando, anche, formule alternative per gli attraversamenti pedonali: li realizziamo direttamente in sanpietrini per renderli più visibili senza il bisogno di passare la segnaletica. Una bella novità per risparmiare sulla manutenzione e per potenziare la sicurezza, anche grazie ai nuovi spartitraffico in selciato”.

La sindaca ricorda il ‘Progetto Li-Fi per una città smart’: “Roma vuole essere una città all’avanguardia. Stiamo sperimentando nuove tecnologie – aggiunge – per portare la città verso un futuro sempre più “smart”. Siamo pronti per testare una tecnologia di cui negli ultimi tempi si parla molto: Li-Fi, light fidelity. Una tecnologia wireless che utilizza le onde luminose emesse da lampadine a Led per trasmettere dati e informazioni. Più veloce, più efficiente e più sicuro del Wi-Fi. Non più onde radio, quindi, ma luce. In pratica, attraverso una lampadina sarà possibile connettersi a Internet. Roma sarà presto protagonista di questa sperimentazione all’interno di alcuni istituti scolastici.

‘Riciclami al mercato…e sarai premiato’: con la macchinetta mangiaplastica inaugurata nel mercato Irnerio, nel Municipio XIII, abbiamo completato le attivazioni di ecocompattatori per il riciclo di bottiglie previsti entro quest’anno con l’iniziativa “Riciclami al mercato…e sarai premiato!”. Usarli è facilissimo: 100 bottiglie conferite danno diritto a 1 euro di sconto sulla spesa fra i banchi del mercato. In un mese, a partire da metà novembre, ne abbiamo installati 17 nei mercati rionali di tutta la città: sono luoghi molto frequentati. Come le macchinette mangiaplastica della campagna “+ Ricicli + Viaggi” avviata nelle metropolitane, anche quelle installate nei mercati stanno piacendo moltissimo: sono tanti i cittadini che ci chiedono informazioni e partecipano all’iniziativa”. Infine il ‘Miglio d’arte, la ciclabile della cultura’: “nei giorni scorsi l’Ufficio Coordinamento per il Decoro Urbano ha completato gli interventi per potenziare la sicurezza sulla ciclopedonale il Miglio D’Arte. Abbiamo ripristinato tutta la recinzione in legno, completando un lavoro iniziato nei mesi scorsi, e ricostituito la pavimentazione in sanpietrini nelle aree di sosta. Il Miglio D’Arte – aggiunge la sindaca – è una splendida pista a Torraccia, nella periferia est di Roma, ricca di murales, 99 per l’esattezza, realizzati da centinaia di artisti provenienti da tutto il mondo. Anche attraverso la cultura è possibile riqualificare interi quartieri, anche quelli meno conosciuti. Ora leggere un libro sulle panchine o fare una passeggiata lungo il percorso sarà più piacevole.

‘Loquis, nasce il canale “i tram di Roma”’: a Roma ogni strada ha una storia da raccontare: notizie, curiosità e segreti sulla Città eterna. Tramite una app gratuita, accessibile a tutti tramite telefono mobile o tablet, sarà possibile scoprirli salendo a bordo di un tram: centinaia di racconti sui luoghi che attraversiamo ogni giorno. È un servizio che Atac ha sviluppato in collaborazione con GeoRadio, la società creatrice dell’app Loquis. Funziona come un navigatore che avrà un canale dedicato, “I tram di Roma”. Basterà salire sul mezzo e accedere al canale sull’app, per ascoltare tutti i racconti sui luoghi intorno a noi. Sarà la voce dell’attore e doppiatore Francesco Pannofino ad accompagnare cittadini e turisti nella storia di Roma, da Casaletto a Centocelle, passando per Trastevere, San Giovanni, Flaminio, Esquilino e Gianicolo. Una bella esperienza per sapere un po’ di più della storia di Roma e sentirci più vicini alla nostra città”. E si chiude con l’iniziativa

‘Capodanno, oltre tutto’: “il Capodanno di Roma 2021 è Oltre Tutto: la proposta culturale che accompagnerà Roma verso il nuovo anno. Un’esperienza unicamente in digitale da seguire sul sito culture.roma.it e sulla pagina Facebook di @cultureroma. Anche in questo 2020 così difficile – conclude – abbiamo fatto il massimo per vivere il Capodanno insieme rispettando il distanziamento fisico ma cercando di costruire, attraverso la condivisione in rete, una esperienza speciale in una notte speciale, delle connessioni tra noi tutti”.