Jesolo si rilancia con opere d’arte di sabbia

Jesolo punta sulla sabbia per la sua promozione all’estero. Un progetto allo studio dell’amministrazione comunale prevede infatti che ogni anno un’opera d’arte rappresentativa di un grande museo internazionale sarà riprodotta in una città estera con una grande scultura fatta di sabbia (rigorosamente jesolana). Da qui l’incontro tenutosi tra il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia e Maurizio Cecconi amministratore delegato di Villaggio Globale International, la società partner in Italia del Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo. Proprio San Pietroburgo potrebbe essere la prima tappa di una tale azione di valorizzazione e promozione dell’eccellenza della nota località turistica veneziana.