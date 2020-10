Gianmaria Balducci nominato presidente di Legacoop Produzione e Servizi

Designato Gianmaria Balducci come nuovo presidente di Legacoop Produzione e Servizi, Associazione Nazionale di rappresentanza delle coooperative di produzione, lavoro e servizi aderenti a Legacoop, nata dalla fusione tra Legacoop Servizi e Ancpl

Balducci, nuovo presidente nazionale di Legacoop Produzione e Servizi, è stato eletto alla fine della prima assemblea di mandato dell’associazione che figura per 2.400 imprese cooperative. Legacoop Produzione e Servizi, che si propone di promuovere, rappresentare e assistere gli associati oltre a promuovere la cooperazione stessa e condurre l’azione di rappresentanza ispirandosi ai principi di sostenibilità sociale ed ambientale, ha confermato Paolo Barbiere, che permarrà in qualità di presidente di Cpl Concordia, Francesco Malaguti nelle vesti di presidente di Camst, Paolo Mongardi come presidente di



Sacmi e Angelo Migliarini come responsabile dipartimento di produzione e servizi Legacoop Toscana.