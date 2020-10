Davide Arduini designato Presidente della Commissione Consultiva Marketing di Acqua Group

Acqua Group, con approccio comunicativo di mettere il consumatore al centro della comunicazione e seguirlo lungo la sua customer experience in ogni touchpoint e con una logica integrata, ha comunicato la nomina del manager Davide Arduini in qualità di Presidente della Commissione Consultiva Marketing & Comunicazione del Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali

Acqua Group, Gruppo attivo nell’offerta ai clienti per progetti di comunicazione omnicale integrata e data-driven con a capo il Presidente Roberto Zoia, Direttore Sviluppo e Gestione Patrimonio di IGD SIIQ dell’Ufficio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, ha annunciato la nomina di Davide Arduini che affiancherà insieme all’incarico istituzionale di Vice Presidente di UNA (Aziende della Comunicazione Unite) istituzionale a quelli di Vice Presidente di UNA (Aziende della Comunicazione Unite), Board Member di Confindustria Intellect delegato UNA,



Consigliere di Amministrazione Audipress e Consigliere di Agire (Associazione Golf Italiana Real Estate) dichiara:”Sono molto onorato di questo incarico ed estremamente felice di poter guidare un cluster di 20 agenzie di comunicazione nel quale, da sportivo, intendo portare un grande spirito di squadra. Come ha detto il Presidente Zoia in occasione della sua elezione, ‘non è stata eletta una persona ma tutta una squadra’. Ed è infatti mia intenzione creare team di lavoro che possano sviluppare idee e proposte innovative in tutte le aree della comunicazione, dagli eventi al media, dal digital al loyalty e così via. Durante il lockdown abbiamo già sperimentato una grande e positiva collaborazione tra le agenzie, pertanto sono certo che questo patrimonio di relazioni e cooperazione che si è creato nei mesi scorsi ci porterà presto a fare ottime cose. Infine, vorrei ringraziare per questa nomina proprio il Presidente Roberto Zoia e confermare che porterò la passione, l’entusiasmo, l’impegno e la collaborazione necessari per fare della Commissione un team vincente all’interno del CNCC”.