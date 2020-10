Prysmian rafforza la partnership con Umicore per la fibra sostenibile

Prysmian (nella foto, l’a. d. Valerio Battista) e Umicore, gruppo globale di tecnologia e riciclo dei materiali, in occasione della “2020 World Optical Fibre and Cable Virtual Conference” presenteranno assieme il rafforzamento della partnership nell’utilizzo di germanio 100% sostenibile per la produzione di fibre ottiche. I due gruppi stanno potenziando “la propria lunga relazione nella fornitura di tetracloruro di germanio (GeCl4), una delle principali materie prime per la produzione di fibre ottiche”, spiega una nota. “Umicore e Prysmian stanno lavorando insieme da anni su soluzioni finalizzate al riciclo del germanio, e stanno entrando ora in una nuova fase della loro collaborazione con l’obiettivo di fornire ed utilizzare germanio 100% sostenibile”, aggiunge il comunicato.