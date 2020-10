Sabina Marchetti nominata account director di Adform

Adform, unica piattaforma pubblicitaria globale, indipendente, completamente integrata e costruita per il marketing moderno, ha comunicato la nomina di Sabina Marchetti in qualità di account director in seguito al lancio di Adform FLOW. Adform si dedica ancora di più sul piano strategico di incremento nel mercato italiano

La new entry, Sabrina Marchetti, è totalmente in linea con gli scopi di espansione della squadra, con gli investimenti sulle expertise e sul know-how tenendo sempre a mente i focus delle attività di Adform in Italia che mira ad ingrandire il suo raggio d’azione in tutte le industry dell’economia nazionale con le sue soluzioni tech. Per la gestione e un coordinamento efficace delle campagne pubblicitarie che si basano sull’augmented intelligence e sulla collaborazione uomo-macchina, ci sono strumenti come DSP, DMP, SSP, DCO e AdServer.

Marchetti porta con sé un complesso di profonde esperienze nel mondo digitale con particolare attenzione all’area programmatic: indirizzata in digital media nei differenti aspetti. Sabina decide, fin dalla sua prima entrata nel mercato italiano, di incentrarsi nel programmatic, rivestendo mansioni di responsabilità sia lato agenzia che concessionaria.

In particolare Sabina, antecedentemente l’ingresso in Adform, ha lavorato per più di 5 anni come Programmatic & RTB Manager in WebAds, con la responsabilità della divisione programmatic . In passato, dal 2013 al 2015, ha ricoperto in Havas Media dapprima il ruolo di Digital Specialist e successivamente di Programmatic Buying Manager con responsabilità dello sviluppo in Italia della Trading Desk dell’agenzia.

Negli anni precedenti ha acquisito importanti esperienze nel digital media tra i maggiori centri media attivi in Italia, come Maxus e ZenithOptimedia.

“Tra i nostri obiettivi c’è l’affiancamento continuo dei nostri clienti nelle loro attività di gestione di campagne pubblicitarie digitali. Un impegno intenso che richiede profili e conoscenze specifiche”, afferma Davide Corcione, Country Manager Adform. “L’ampliamento del team è una leva costante per crescere e potenziare aree specifiche che ci possano permettere di essere sempre più vicini al mercato e alle singole esigenze sia delle aziende che investono in pubblicità sia delle agenzie che seguono gli investitori in un processo di comunicazione sempre più allargato e complesso, fornendo loro soluzioni efficienti e flessibili”.