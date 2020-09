Fincantieri riceve il Mike Award

Fincantieri (nella foto, l’a. d. Giuseppe Bono) si è aggiudicata, per la categoria Global Companies, la sezione nazionale del Most Innovative Knowledge Enterprise (Mike) Award, uno dei riconoscimenti più prestigiosi nell’ambito dell’innovazione aziendale. Come rappresentante dell’Italia, insieme alle altre aziende selezionate, il Gruppo parteciperà alla fase globale che avrà luogo a Londra. A Fincantieri è stata riconosciuta la capacità di dirigere strategicamente il suo operato verso il futuro e la definizione di una vision fortemente orientata alle sfide della sostenibilità e dell’innovazione. Il Mike Award nasce nel 1998 a Londra con l’obiettivo di unire il mondo accademico e quello manageriale nello sforzo di identificare le migliori pratiche per coltivare e convertire la conoscenza aziendale in innovazione. Negli anni hanno partecipato e vinto il prestigioso riconoscimento leader dell’innovazione a livello globale come Google e Microsoft. Il riconoscimento viene assegnato prima a livello nazionale distinguendo Pmi e Global Companies. I vincitori a livello nazionale sono poi invitati a partecipare al forum annuale e alla cerimonia di premiazione a livello globale. Il premio viene assegnato dopo un processo di valutazione condotto da un comitato scientifico che analizza le imprese che intendono sottoporsi all’audit ed è composto da professori provenienti da 14 Paesi.