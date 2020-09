Galateri di Genola (Generola): Barcolana mi piace

“Barcolana mi piace perchè è un segnale di radicamento territoriale, non è una manifestazione ‘appoggiata’ a Trieste ma è una manifestazione di Trieste, a cui il mondo guarda, a cui tanti partecipanti internazionali vengono”. E’ un evento “dal contenuto umano, parte più bella di questa manifestazione”. Così il presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola, alla presentazione della Barcolana di cui il Leone di Trieste è sponsor da oltre 40 anni, a conferma del forte legame con la città. “Trieste è un faro che si sta illuminando sempre di più anche per l’Europa, per il posizionamento geografico e per lo sviluppo di alcune realtà importanti come il Porto Vecchio, come Esof: ci sono tante cose – ha precisato – che fanno di Trieste una testa di ponte verso un mondo del futuro, interessante e che è il mondo di una grande Europa unita”. Galateri ha sottolineato la “squadra impressionante” che organizza l’evento “con tantissimi valori come impegno e coraggio”.