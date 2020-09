I prezzi del petrolio viaggiano in calo sui mercati asiatici a causa delle crescenti preoccupazioni per l’aumento dei contagi che minano le speranza della ripresa globale. Il Wti si attesta a 39,88 dollari al barile, in calo di 37 centesimi o 0,92%, dopo una flessione del 2,1% la scorsa settimana. Il greggio Brent scende di 23 centesimi, o 0,6%, a 41,69 dollari al barile.