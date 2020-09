Pranzo di solidarietà con Edoardo Raspelli

Tutto era partito dal cuore di Milano, al meraviglioso Boga Space (in piazza Piemonte, attaccato al Teatro Nazionale): ai primi di dicembre c’era stato il primo DREAMING CHARITY SHOP, veste completamente rinnovata della DREAMING NIGHT FOR CHILDREN. Un evento di solidarietà inclusivo e aperto al pubblico, uno speciale mercatino di beneficienza organizzato da Soleterre e Action Agency di Manuela Ronchi che ha celebrato l’ASTA DEI SOGNI, online su CharityStars per due settimane.

Grazie al DREAMING CHARITY SHOP , ad una serie di donazioni e all’ASTA DEI SOGNI, che ha messo in palio dreaming experience uniche con 35 personaggi che hanno donato per l’occasione la propria immagine ed il proprio tempo all’asta, è stato possibile raccogliere la cifra più alta degli ultimi anni: oltre 30.000 euro per contribuire al Programma di Soleterre “Grande Contro Il Cancro” (nello specifico nei reparti di onco-ematologia pediatrica di Pavia e Taranto). Il progetto vuole sostenere le famiglie con bambini malati di cancro costrette a lasciare la propria città e il lavoro per seguire il figlio nelle cure. Ciò significa aiutarle con un contributo mensile per coprire le spese di viaggio, l’alloggio, i beni di prima necessità e fornire loro tutta l’assistenza psicologica di cui hanno bisogno sia in ospedale sia a domicilio una volta terminate le cure.

In 11 edizioni di Dreaming Night For Children sono stati raccolti oltre 180.000 euro che, con la cifra raccolta ora, superano la soglia record di 200 mila euro. Madrina del progetto la storica testimonial NATASHA STEFANENKO; insieme a lei anche ROSS PELLECCHIA, conduttore di 105 Friends, e l’attore e presentatore ENZO GIRALDO. Tra i presenti anche il presidente di Soleterre, lo psicologo Damiano Rizzi.

Una bella cifra è stata raccolta attraverso l’asta che promuoveva 35 “experience”, incontri, con altrettanti personaggi nei sport spettacolo gastronomia, dall’incontro con la voce di Canale 5 Andrea Piovan ad una visita ad un gattile super moderno con la modella attrice ed “amica degli animali” Maura Anastasia…

La cifra più alta è stata 2.400 euro offerti per una visita a Coverciano con la Nazionale di Calcio; poi 1.500 euro per un incontro con Guglielmo Scilla Willwoosh.

Tra le trentacinque “experience ” , la terza più richiesta in assoluto ( e prima tra le offerte della gastronomia ) è stata quella di Edoardo Raspelli che accompagnerà a pranzo due persone al celeberrimo Pescatore ( a Canneto sull’Oglio , Mantova). “Tra l ‘altro la famiglia Santini, che manda avanti questo tempio della cucina italiana – dice Edoardo Raspelli – non vuole nemmeno il rimborso dei pranzi e quindi i 1.300 euro con i quali un appassionato ha vinto la gara andranno direttamente in beneficenza”.

La serata si era svolta nella spettacolare entrata del Boga Space, adornata tra l’altro dai coloratissimi quadri di due giovani fratelli, Leonardo Massimo e Margherita Meda, figli del famoso pittore Massimo Meda, compagno di Maura Anastasia. Al buffet le golosità di Papillon, il catering dello chef Davide Oldani. Beneficenza e gola unite, quindi, nell’asta per incontrare a tavola Edoardo Raspelli. Sabato 3 ottobre questo il menu messo in palio ed offerto dalla famiglia Santini: terrina di astice con caviale Oscietra Royal ed olio extra vergine toscano, chiocciole Petit Gris della pianura con salsa di erbe aromatiche e aglio dolce, tortelli di zucca al burro e parmigiano (zucca, amaretti, mostarda e Parmigiano Reggiano) ,risotto al basilico con pane nero alle erbe e bottarga di tonno, anguilla alla griglia con radicchio verde, filetto di Aubrac alle Erbe Fini (macelleria Zani – Allevamento allo stato brado esclusivo per il ristorante” Dal Pescatore”), formaggi Italiani, dolce.

Se l’è aggiudicato un notaio di Torino, il dottor Giuseppe Molino,47 anni, sposato, una figlia di 13 anni. Sciatore d’inverno e nuotatore d’estate, appassionato gourmet e amante dei viaggi, a suo tempo iscritto a Slow Food e ad Altissimo Ceto. Amante del bello, curioso per natura ma anche molto sensibile ai temi della solidarietà e del sociale ha “trovato in CharityStars una ottima sintesi di tutti questi aspetti… ho sostenuto infatti molte iniziative vincendo alcune aste. Tra cui questa che corona un mio grande sogno: conoscere uno dei più grandi critici gastronomici italiani. Anzi, il più grande!”.