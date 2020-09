Glossario della politica americana, un regalo per voi

Vogliamo corrispondere il vostro affetto per il nostro giornale online, con un regalo. Vogliamo donarvi un eBook che potete leggere comodamente sul vostro tablet o cellulare. Gratis, per voi, l’imperdibile Glossario essenziale della politica americana di Mauro della Porta Raffo. Un libro fondamentale per chi vuole conoscere tutti i meccanismi intricati della politica statunitense. Il glossario è frutto del lavoro di una delle figure più eminenti del mondo della cultura italica: della Porta Raffo, presidente onorario della Fondazione Italia USA, è il “gran pignolo” (il copyright è di Giuliano Ferrara) del giornalismo. Per scaricare il libro, vi basterà cliccare qui.