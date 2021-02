Vaccino Johnson & Johnson monodose, via libera negli Stati Uniti

Gli esperti della Fda, la Food and Drug Administration statunitense, hanno votato per raccomandare all’Agenzia di concedere l’autorizzazione per l’uso di emergenza al vaccino contro il coronavirus di Johnson & Johnson. Il Comitato consultivo ha votato all’unanimità per raccomandare il vaccino per le persone di età pari o superiore a 18 anni. Se la Fda deciderà in linea con la raccomandazione, e si prevede che lo faccia rapidamente, il vaccino diventerà il terzo autorizzato per l’uso negli Stati Uniti.





Conservato in normali frigoriferi

Sarà il primo vaccino one-shot, e quello che può essere conservato in normali frigoriferi, rendendolo più facile da distribuire rispetto ai vaccini Pfizer- BioNTech e Moderna, che sono più delicati e richiedono due dosi. Entro la fine del trimestre, aprile-giugno, «potrebbero arrivare qualche milione di dosi di nuovo vaccino della Johnson & Johnson», ha anticipato Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria e ad di Janssen, nel corso di Mezz’ora in più su Rai3. «In Italia noi abbiamo firmato un accordo di prelazione per 250 milioni di dosi in Ue di cui circa 27 milioni di dosi in Italia. I tempi di consegna dipendono dalle approvazioni e dalle produzioni», ha — poi — chiarito.

Biden: «Ottima notizia, ma non abbassiamo la guardia»

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha espresso soddisfazione per il via libera dell’Fda al vaccino contro il coronavirus di Johnson & Johnson, il terzo a essere approvato negli Stati Uniti, ma ha avvertito che la battaglia contro la pandemia è tutt’altro che finita. «Questa è una fantastica notizia per tutti gli americani, nonché uno sviluppo incoraggiante nei nostri sforzi per porre fine alla crisi», ha dichiarato Biden in una nota, avvertendo però che «non possiamo abbassare la guardia ora o dare per scontato che la vittoria sia inevitabile».



«Forte risposta immunitaria»

Già a fine luglio il vaccino messo a punto dalla Johnson&Johnson e che oggi è stato approvato dalla Food and drug administration, aveva dato prova di una «forte risposta immunitaria». «Il nostro vaccino contro il SARS-CoV-2 ha dato luogo a una forte risposta anticorpale e ha fornito una protezione completa o quasi completa con una singola dose», aveva sottolineato Paul Stoffels, M.D., Vice Presidente del Comitato Esecutivo e Chief Scientific Officer di Johnson & Johnson, sottolineando la peculiarità del vaccino prodotto dall’azienda rispetto a tutti gli altri: essere pienamente efficace con una sola dose.

S.Mor, corriere.it