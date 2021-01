L’assurda storia delle azioni GameStop: così Reddit ha bruciato miliardi ai fondi di investimento

Nel mezzo di una pandemia e nonostante la rivalità di sistemi di distribuzione come Amazon e la digital delivery, la catena di negozi di videogiochi Gamestop sta conoscendo in borsa un periodo di prosperità senza precedenti, il tutto nello spazio di poche settimane. Dietro al fenomeno c’è l’azione concertata di un numero imprecisato di utenti social.

Con l’avvento di Amazon e delle consegne a domicilio, con l’aumento sempre più vertiginoso in valore della distribuzione digitale e soprattutto con una pandemia in corso, com’è possibile che le azioni in borsa della catena di negozi di videogiochi Gamestop stiano andando alle stelle? La risposta sta in un gruppo di utenti organizzati sul forum online Reddit e su altre piattaforme, che ha deciso di scommettere quasi per gioco sull’andamento in borsa del gruppo, ma che ha finito con l’influenzarne il valore fino farlo aumentare di quasi 25 volte.

Dove è nato il fenomeno

Tutto è nato nella comunità che su Reddit risponde al nome di Wallstreetbets, e che racchiude circa due milioni di utenti appassionati di borsa e dediti a investimenti amatoriali. I frequentatori sono mediamente giovani, discutono animatamente (e spesso senza particolare rispetto per alcun tipo di etichetta) e per giocare in borsa utilizzano strumenti che hanno messo queste operazioni a portata di smatphone e senza commissioni, come l’app Robinhood. Tra gli obbiettivi di alcuni degli speculatori presenti nel gruppo, nelle ultime settimane si è fatta strada proprio Gamestop, azienda quotata presso la borsa di New York e non particolarmente in buona salute.

La situazione del gruppo ha attirato l’attenzione di molti facoltosi fondi di investimento che hanno iniziato a scommettere al ribasso sul suo andamento. La pratica si chiama short selling, o vendita allo scoperto, e consiste nel prendere in prestito a tempo determinato una quantità di azioni di un’azienda per poi rivenderle immediatamente; quando poi il valore scende, si compra un quantitativo identico di azioni spendendo però di meno: sono queste le azioni che vengono restituite, insieme a una quota di interessi, al prestatore originale. Se l’azienda bersaglio ha effettivamente perso valore nel periodo di tempo in esame, il venditore allo scoperto ha realizzato un profitto.

L’operato degli utenti

È proprio l’attenzione di questi famosi fondi di investimento che ha attirato l’attenzione degli utenti di Reddit, che si sono coordinati per scommettere in senso opposto su Gamestop e interferire con la ricerca di profitto dei gruppi di investimento visti come privi di scrupoli. Come è logico che ci si possa aspettare da un forum online caotico e confusionario, l’azione di compravendita delle azioni Gamestop non è stata concertata alla perfezione, ma è comunque riuscita spedire le azioni dell’azienda sulla Luna. L’aumento progressivo del valore del titolo ha costretto anzi gli stessi fondi di investimento a comprarne più azioni per controbilanciare i rischi assunti nell’operazione di vendita allo scoperto. Il risultato è che se un’azione Gamestop valeva 17 dollari meno di 3 settimane fa, adesso ne vale 422; i fondi colti di sorpresa dall’operazione, al contrario, hanno perso miliardi.

Le reazioni

L’operazione ha fatto parlare di “fenomeno senza precedenti” investitori professionisti ed entusiasmare personalità come l’uomo più ricco del mondo, Elon Musk. In senso opposto si sono però mossi alcuni operatori del settore che hanno chiesto alle autorità regolatrici di intervenire per impedire il verificarsi di quelli che giudicano come fenomeni di interferenza concertati ad hoc. Le richieste sono rimaste inascoltate dalla SEC, ma non dall’app Robinhood che ha permesso a molti degli investitori amatoriali di riuscire nella loro impresa. I gestori hanno appena annunciato di aver imposto un blocco alle operazioni di borsa su Gamestop e altre aziende che — per via della loro situazione finanziaria — rischiano di finire al centro di operazioni di speculazione in entrambe le direzioni.

Lorenzo Longhitano, Fanpage.it