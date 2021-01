Mc Donald’s Italia: Dario Baroni è il nuovo vice president brand & customer experience

La responsabilità dell’intera rete di ristoranti, dello sviluppo e del marketing – Construction e Real Estate di Mc Donald’s Italia passa a Dario Baroni. L’incarico assunto prevede il controllo su tutti quegli ambiti che riguardano il territorio, i licenziatari e i consumatori. Il nuovo manager risponderà direttamente all’amministratore delegato Mario Federico.

Baroni è arrivato in McDonald’s già nel 2016 come chief marketing officer. In seguito, nel 2018 ha assunto il ruolo di responsabile della rete di ristoranti dell’Area Sud sviluppando maggiormente le proprie competenze nel campo operations.

Dopo aver conseguito la laurea presso l’Università di Pisa in ingegneria chimica, ha inoltre maturato la sua esperienza professionale in Procter & Gamble, sia in Italia che all’estero, nella ricerca, nello sviluppo, nel marketing e nelle vendite. Successivamente ha lavorato in Vodafone rivestendo posizioni di sempre maggiore responsabilità, fino a raggiungere l’incarico di marketing director della consumer business unit.

Ha dichiarato Dario Baroni: «Sono lusingato di questo nuovo incarico che accolgo con estremo orgoglio. Il mio obiettivo è quello di sostenere, implementare e facilitare la crescita dell’azienda nel nostro Paese realizzando il nostro ambizioso piano di investimento per i prossimi anni».