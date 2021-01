Novartis, nel 2020 utile netto a 6,6 mln

Il colosso farmaceutico svizzero Novartis ha registrato un aumento del 13% dell’utile netto nel 2020 sul suo core business, a 8,1 miliardi di dollari, pari a 6,6 miliardi di euro. Il fatturato è cresciuto del 3% annuo a 48,7 miliardi di dollari. Commentando i risultati, il CEO di Novartis Vas Narasimhan, nella foto, ha dichiarato: “Nonostante le sfide che ci sono state poste con il COVID-19, Novartis ha realizzato nel 2020 una solida performance, in tutte le nostre priorità strategiche. Sul piano operativo, abbiamo incrementato il fatturato e continuato a migliorare i margini operativi core in Innovative Medicines. Abbiamo fatto progredire la nostra nuova generazione di farmaci, ottenendo una serie di nuove approvazioni, con in evidenza Kesimpta negli Stati Uniti, Leqvio e Zolgensma nell’UE, così come la nostra ampia pipeline nella fase intermedia di sviluppo di farmaci first-in-class. Guardando al futuro, siamo fiduciosi che i progressi che abbiamo realizzato nell’ambito delle nostre priorità strategiche di azienda focalizzata sui farmaci si tradurranno in una crescita del fatturato e del risultato operativo di qui al 2025″.