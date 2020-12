Eridania Italia, Alessio Bruschetta nominato direttore generale

Con decorrenza a partire dal prossimo 1° gennaio 2021, il manager Alessio Bruschetta sarà il nuovo direttore generale di Eridania Italia, azienda specializzata nella produzione di zucchero e la più grande società saccarifera del Paese.

Bruschetta, veneto 45 anni, è entrato a far parte del team in Eridania Italia nel 2014, in seguito ad una profonda carriera nell’importante multinazionale americana di beni di largo consumo, Procter and Gamble sia in Italia che all’estero nelle divisioni commerciali e marketing. Entrato in Eridania in qualità di direttore vendite e Trade Marketing, ha acquisito e conseguito risultati eccellenti nelle vesti di direttore commerciale e marketing



(dal 2017) e, successivamente, come Business Director, assumendo dal 2019 anche la mansione Supply ed Operation del sito di produzione di Russi.

Alessio Bruschetta, futuro direttore generale di Eridania Italia dichiara:

“E’ con immenso piacere e onore che accolgo questa opportunità e sono orgoglioso di poter lavorare per continuare a rafforzare una delle aziende più amate in Italia come Eridania, con oltre 120 anni di storia. Le sfide che abbiamo davanti sono stimolanti ma so di poter contare su un Team incredibile fatto di persone eccezionali.”