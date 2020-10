ACEA, video presentazione del Piano Industriale

Oggi c’è stata la presentazione del Piano Industriale di ACEA (nella foto, la presidente Michaela Castelli). Il Piano Industriale che ha nel suo essere un percorso di crescita e che pone una spinta sulla sostenibilità. Nel Piano si rende noto che “la crescita e la creazione di valore sono strettamente correlate al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità che caratterizzano sempre di più gli indicatori di performance. La sostenibilità diventa, quindi, un fattore caratterizzante e strutturale che guida le scelte di business e la gestione operativa del Gruppo. Nel Piano 2020-2024, infatti, dei 4,7 mld di Euro di investimenti complessivi ben 2,1 mld (+400 mln di Euro rispetto al Piano precedente) sono riferibili a specifici target di sostenibilità, scelti per priorità e rilevanza. In particolare questi riguarderanno la tutela e la gestione della risorsa idrica, attraverso interventi sulla Rete con un’ulteriore riduzione delle perdite di 11 punti 3 percentuali in media, pari al recupero di 440 milioni di metri cubi di risorsa idrica cumulati in arco piano; il contributo allo sviluppo della mobilità elettrica, attraverso l’installazione di oltre 2.200 colonnine di ricarica e alla lotta al cambiamento climatico, attraverso l’incremento della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici. E’ stato, inoltre, calcolato che l’operatività che il Gruppo ACEA metterà in atto nell’arco di Piano inciderà positivamente sul PIL italiano per circa 6 mld di Euro, generando occupazione direttamente e indirettamente per oltre 21 mila persone”.