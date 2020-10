Ciaopeople: Diana Letizia nominata direttore del nuovo magazine completamente dedito al mondo animale

In seguito ad un anno colmo di esitazioni, Ciaopeople non si arresta e stabilisce di voler puntare ad un nuovo modo di aggiornare gli utenti sul mondo degli animali. Il lancio è previsto nei prossimi mesi, ma il piano editoriale è già pronto!

Diana Letizia gode di una carriera lavorativa divisa tra carta e digitale, avviata in seguito ad un master in giornalismo online. E’ stata inoltre a capo dell’area di Caltanet.it e cronista e articolista de Il Messaggero, per poi divenire responsabile della redazione online dell’Agenzia Dire.E’ stata altresì Front Doors Editorial Manager di Yahoo Italia e Global Content & Community Director di TheBlogTv, azienda di social media attiva nel social video content, nella progettazione e realizzazione di social network e nella brand community.

Prima di entrare nella squadra di Ciaopeople, ha guidato la redazione online de II Secolo XIX e ha progettato una sezione completamente dedicata all’etologia cinofila, con tanto di reportage multimediali su tutto il territorio nazionale ed estero.

Unica giornalista italiana ad aver conosciuto il Territorio de Zaguates, santuario di cani liberi più grande del mondo e posto ideale per stare in contatto diretto con il mondo animale e in puro e reciproco coinvolgimento emotivo, cognitivo e sensoriale, si è anche attivata nel mondo della didattica insegnando giornalismo in varie Università.

“Un cane ti cambia la vita” – commenta Diana Letizia – e da quando ho incontrato Frisk, un meticcio siciliano, cresciuto a Genova e ora napoletano d’adozione, un modo di dire è diventato lo specchio

della mia esistenza, tanto da trasformare anche il mio percorso professionale. Perché la vita con un cane è relazione e scambio, è rispetto e condivisione, è comprendere che da una parte e dall’altra ci

sono due individui che si incontrano e si scelgono. Osservare, in generale, il modo di comunicare a livello cognitivo e emotivo di ogni specie offre a noi animali umani la grande opportunità di cambiare la prospettiva con cui guardare il mondo e riuscire a vivere anche e soprattutto i nostri rapporti sociali in maniera diversa, con il cuore e la mente più aperti,

all’ascolto, grazie all’insegnamento che si trae degli altri abitanti del Pianeta riescono a rivolgersi l’uno all’altro con grande chiarezza. Anni

di cronaca e di giornalismo mi hanno insegnato l’importanza di applicare in qualsiasi settore le tre parole chiave della mia professione: “verifica, veridicità e correttezza” e questi tre pilastri sono e saranno le linee guida del nuovo magazine. Un’informazione autorevole che, grazie all’illuminante scelta di Ciaopeople di offrire finalmente un verticale dedicato a questo tipo di approccio al mondo degli animali domestici e non, mi auguro sarà a disposizione di chiunque abbia voglia di entrare in relazione con gli altri esseri viventi nel segno della condivisione e della convivenza”.