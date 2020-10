In Abruzzo aumentano le start up innovative

Al 20 luglio 2020 le start up innovative in Abruzzo sono 237 e pongono la regione al 13/o posto nella graduatoria nazionale dove spiccano Lombardia (3.207 unità pari al 27,4% delle 11.689 registrate in Italia) e Lazio (1.326 unità corrispondenti al 11,3%). Rispetto al 23 gennaio 2017 in Abruzzo sono aumentate del 43,6%, percentuale inferiore al +73,8% nazionale, cosicché il peso della regione è calato dal 2,5% del 2017 al 2,0% del 2020. Le start up abruzzesi sono prime in Italia per specializzazione nella lavorazione dei minerali non metalliferi (4 imprese), nella costruzione di edifici (5 imprese), nelle telecomunicazioni (3 imprese) e, sebbene con una sola impresa, nella metallurgia, nel trasporto tramite condotte e nei servizi di assistenza sociale residenziale. È quanto emerge dalle elaborazioni che il Cresa, Ufficio Studi dell’Agenzia per lo sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila ha svolto sui dati della sezione speciale del Registro delle imprese.