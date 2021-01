Baglioni Hotels e Resorts, Andrea di Nicolò è il nuovo chief marketing officer

Andrea di Nicolò, con un’esperienza ventennale nel settore del digital marketing, e-commerce e CRM, è il nuovo chief marketing officer del Gruppo Baglioni Hotels & Resorts. Avrà responsabilità diretta anche sulle aree revenue, reservations e sales.

Il manager ha maturato la sua carriera professionale in agenzie digital e in aziende leader nel lusso a livello internazionale come i gruppi Trussardi, Tod’s e Gilmar, dove ha svolto inizialmente ruoli legati al campo digital e e-business e in seguito nell’area marketing e comunicazione.

Commenta Guido Polito, ceo di Baglioni Hotels & Resorts: “Rivolgo il mio sincero benvenuto in azienda ad Andrea Di Nicolò. Credo fermamente che il contributo derivante da professionisti provenienti da settori del lusso complementari al Travel e con una spiccata propensione al digital possa apportare una visione più innovativa del sales & marketing alberghiero, specialmente nello scenario internazionale attuale. Il biennio 2021-2022 sarà per noi di forte crescita ed innovazione, saremo infatti impegnati nell’apertura di nuove strutture ricettive in Italia che verranno presto ufficialmente annunciate”.