SkyTg24, arrivano nuovi corrispondenti esteri

Cambiamenti a SkyTg24. Giovanna Pancheri non è più corrispondente negli Stati Uniti. Al suo posto è arrivato Marco Congiu. Pancheri è tornata in Italia, dopo anni all’estero, con un ruolo ancora da definire. Così la giornalista ha commentato su Twitter il ritorno nel bel Paese: “Ve lo dico così… in diretta. Dopo 11 straordinari anni all’estero rientro in Italia con gioia pronta per nuove avventure sempre nella mia casa di @SkyTG24 grazie @MiloDagostino per questo saluto a sorpresa e in bocca al lupo @marcocongiu a cui passo il testimone americano!”. Non è l’unico ritorno eccellente. Anche Liliana Faccioli Pintozzi, che è stata corrispondente a Londra, torna in Italia. Al suo posto, anche se la nomina non è stata ancora ufficializzata, Tiziana Prezzo, nella foto.