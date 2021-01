Poste Italiane nella Top 50 della classifica Brand Finance “Global 500” 2021

Poste Italiane (nella foto, il condirettore generale Giuseppe Lasco) è tra i 50 marchi più forti al mondo secondo Brand Finance ‘Global 500’ 2021. Il gruppo scala 12 posizioni rispetto allo scorso anno e balza al 39’ posto della classifica redatta da Brand Finance, organismo di ricerca indipendente e leader mondiale nella valutazione della forza dei marchi aziendali.



Il report annuale è il risultato dell’analisi di oltre 5.000 marchi di tutto il mondo per identificare i brand più forti nell’influenzare le scelte dei consumatori e per valutare i trademark con maggiore valore finanziario. L’analisi della forza del brand tiene conto anche della gestione del marketing e dei ritorni nelle performance di business.



L’ingresso di Poste Italiane nella TOP 50 è il risultato di un percorso virtuoso che ha portato l’Azienda in soli quattro anni a scalare 331 posizioni in classifica fino a conquistare il 39esimo posto di oggi. L’eccellenza raggiunta nella classifica ‘Global 500’ è confermata anche dalla partecipazione di Poste Italiane ai più importanti indici internazionali di sostenibilità che guidano le scelte degli investitori: dal FTSE4GOOD Developed e FTSE4GOOD Europe all’Euronext Vigeo-Eiris World 120, dai Dow Jones Sustainability Index World e Dow Jones Sustainability Index Europe al rating “A” ottenuto da Morgan Stanley Capital International.