Illimity a fianco del gruppo Barberis: rilevati 21 mln di crediti

Illimity (nella foto, l’a. d. Corrado Passera) ha siglato un accordo per l’acquisizione di crediti per un valore nominale lordo di circa 21 milioni di euro vantati da Banco Bpm nei confronti del gruppo di costruzioni e sviluppo immobiliare Franco Barberis. Le linee di credito acquisite includono posizioni Utp riferibili a finanziamenti erogati in favore di Vista Mare srl, società del gruppo Barberis, e sono legati al progetto immobiliare “Vista Mar”, ubicato nel comune di Albenga (Savona). Nell’ambito dell’accordo con Vista Mare, è previsto che illimity integri il finanziamento erogando ulteriori 7,3 milioni di euro con l’avanzamento lavori. L’accordo siglato con Vista Mare si distingue per le sue peculiarità, essendo previsto che neprix – società del gruppo illimity specializzata nella gestione dei crediti distressed corporate con un modello di servicing innovativo, multidisciplinare e tecnologico – monitori l’avanzamento dei lavori, così da poter fornire a Vista Mare supporto nella realizzazione e completamento del progetto.