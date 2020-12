Officina Stellare acquisisce il controllo di Dynamic Optics

Officina Stellare ha acquisito il controllo della start-up innovativa e spin-off del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), Dynamic Optics. L’acquisizione di Dynamic Optics srl è avvenuta tramite l’acquisto di tutte le azioni del socio di minoranza Opto Engineering, corrispondenti al 35% delle quote ad un prezzo 150.000 euro. In aggiunta, la società, grazie ad un aumento di capitale di ulteriori euro 150.000, ha ottenuto la maggioranza con il 55% delle quote della spin-off. L’operazione – si legge in una nota – consente ad Officina Stellare di compiere un ulteriore importante passo di crescita nell’acquisizione, anche per vie esterne, delle conoscenze e delle tecnologie necessarie al consolidamento della propria posizione di leadership negli usuali mercati di riferimento ma anche di diversificare, ampliando, il proprio campo di azione.