Angelo De Robertis entra nel C.d.A del Gruppo Radio NumberOne

La conferma del suo arrivo proviene direttamente dal Gruppo Radio Number One, la cui proprietà ha deciso di avvalersi dell’esperienza dell’ex direttore di lungo corso di Radio 105 cooptandolo nel Consiglio di Amministrazione con delega alla supervisione del prodotto radio

Gruppo Radio Numberone ha nominato Angelo Colciago, in arte Angelo De Robertis per la gestione dell’incremento del prodotto, per la valorizzazione delle risorse umane e per il riassetto strategico del Gruppo tramite la società Radio Lagouno Srl, che controlla a sua volta i marchi di Radio NumberOne, Radio NOstalgia e One Dance Radio 19.

Angelo De Robertis ha accolto con passione l’invito della proprietà. Ha dichiarato:

“Pur conscio delle difficoltà del momento pandemico in essere, ho fiducia nelle risorse messe a disposizione che – sono certo – consentiranno di ottenere buoni risultati già nell’immediato”.

In seguito alla necessaria esplorazione della complessità aziendale, De Robertis sarà subito attivo per delineare quelli che saranno i percorsi in base al ruolo assegnatogli dal Gruppo editoriale.