Ogilvy nomina Devika Bulchandani in qualità di CEO

Ogilvy, network integrato e pluripremiato che dà valore ai brand e al business, comunica la nomina di Devika Bulchandani nelle vesti di Chief Executive Officer di Ogilvy North America e Global Chairwoman of Advertising

Questa mansione la vede alla guida di tutte le maggiori capabity di Ogilvy negli USA e in Canada, tra cui Advertising, Brand & Content, Public Relations & Influence, Experience, Growth & Innovation e Health. Inoltre, dovrà occuparsi del supporto e dell’advertising per il network a livello globale.

Andy Main, Global CEO Ogilvy dichiara:

“Dev è una leader che conosce a fondo le mutevoli esigenze di business dei clienti ed è dotata di un’innegabile esperienza



nell’utilizzare la creatività come catalizzatore di crescita. Con Dev alla guida dei nostri team in tutto il Nord America sono fiducioso che Ogilvy si troverà in una posizione forte per fornire idee e creare il valore di cui i nostri clienti hanno bisogno, in modo rapido e su larga scala.”

Aggiunge Bulchandani: “Poche persone hanno creato le basi di questo settore come ha fatto David Ogilvy e sono entusiasta di poter lavorare con Andy Main al futuro di Ogilvy. In questo momento di immenso cambiamento non vedo l’ora di sfruttare la genialità creativa e la vasta esperienza del netwrok di Ogilvy per creare valore duraturo per i clienti”.



Precedentemente Bulchandani è stata presidente del Nord America per McCann Worldgroup e, prima ancora, presidente di McCann New York. Sotto la sua direzione ha passato un periodo di sviluppo rilevante e di meriti riconosciuti nel settore per la spiccata creatività, efficienza e innovazione.



Gli è stato altresì riconosciuto da Campaign Magazine il riconoscimento di Head of the Year tra le agenzie statunitensi. Entrata in McCann nel ’97 nel ruolo di strategist, ha avuto un ruolo fondamentale nel tramutare la campagna “Priceless” di Mastercard in una piattaforma di business globale.

La manager è una supporter delle cause sociali che incoraggiano l’equity, la diversità e l’inclusione. Fa parte del Times Up Advertising che favorisce l’uguaglianza per le donne nella pubblicità, in particolare per le donne di colore. Un ottimo esempio da seguire quello della Devika, per la lotta contro gli stereotipi che tutt’ora sono insiti nella società globale.