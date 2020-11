Ricordate quanti erano i candidati democratici alla nomination?

(di Mauro della Porta Raffo, Presidente onorario della Fondazione Italia USA) È nel 2015, in vista del voto novembrino dell’anno successivo, che in campo repubblicano i candidati alla investitura sono diciassette e tra loro prevale Donald Trump.

Un record che viene ritenuto difficile da battere e che invece è ‘stracciato’ dall’Asinello subito, in questo 2020.

All’incirca una dozzina in più, difatti, nel complesso i pretendenti sui quali Joe Biden ha avuto la meglio.

(Undici, altresì, i dibattiti televisivi interni, il primo in data 26 giugno 2019 e l’ultimo il 15 marzo 2020).

Conviene qui farne memoria perché un sia pure in non pochi casi piccolissimo contributo è stato dato da tutti costoro.

Per cominciare, ecco quanti si sono ritirati nel corso della campagna Caucus/Primarie, aperta il 3 febbraio in Iowa con il primo voto.

Michael Bennett

Michael Bloomberg

Pete Buttigieg

Tulsi Gabbard

Amy Klobuchar

Deval Patrick

Bernie Sanders

Tom Steyer

Elizabeth Warren

Andrew Yang.

Poi, quanti hanno deciso di uscire dalla competizione prima addirittura che prendesse con le citate consultazioni Stato per Stato il via:

Cory Booker

Steve Bullock

Julian Castro

Bill de Blasio

John Delaney

Kirsten Gillibrand

Mike Gravel

Kamala Harris

John Hickenlooper

Jay Inslee

Wayne Messam

Seth Moulton

Richard Ojeda

Beto O’Rourke

Tim Ryan

Joe Sestak

Erwin Swalwell

Marianne Williamson.

Per quanto ufficialmente Biden abbia ricevuto la nomination al Congresso (virtuale, online, per la pandemia in atto) il 19 agosto, è con l’abbandono della maratona da parte di Bernie Sanders (8 aprile) che ha assunto la posizione non controvertibile di ‘candidato in pectore’.

Al fine di fissare quanto a lungo, sia pure non ufficialmente, è durata la campagna elettorale fra democratici va qui da ultimo rammentato che il primo tra gli esponenti del partito infine vincitore a dichiararsi in corsa è stato John Delaney, a fine luglio del 2017.