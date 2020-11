Maltempo, da Intesa Sanpaolo 25 milioni di euro a famiglie e imprese della provincia di Crotone

Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina), al fine di rispondere nel più breve tempo possibile alla situazione di emergenza venutasi a creare nella città di Crotone e nella sua provincia, ha stanziato un plafond di 25 milioni di euro a sostegno delle famiglie e delle imprese che hanno subito danni a seguito dell’eccezionale maltempo.

In particolare, il plafond è destinato alle famiglie, alle imprese, ai piccoli artigiani e commercianti che hanno subito danni, dando loro un sostegno finanziario per consentire l’accesso a nuovi finanziamenti a condizioni agevolate. Inoltre, Intesa Sanpaolo prevede la possibilità di richiedere la sospensione per 12 mesi delle rate dei finanziamenti in essere per famiglie e imprese, residenti nelle zone colpite dal maltempo. Intesa Sanpaolo mette a disposizione tutte le proprie filiali sul territorio per fornire prontamente informazioni ed assistenza. “Intesa Sanpaolo, riaffermando la vicinanza ai territori in cui opera e l’attenzione verso le necessità delle popolazioni – dichiara Giuseppe Nargi, nella foto a destra, Direttore Regionale di Campania, Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa Sanpaolo– si è attivata subito in soccorso di tutte le realtà che stanno subendo danni per il maltempo, stanziando immediatamente un consistente intervento finanziario per tutta la provincia di Crotone. Una prima e rapida risposta per rendere possibile alle imprese di proseguire nella loro attività e alle famiglie di affrontare questa situazione di emergenza”.