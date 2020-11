Ford, Suzy Deering nominata global chief marketing officer

Ford, omonimo marchio di veicoli in rapida crescita e strategicamente importante, ha comunicato l’assunzione di una responsabile in marketing per proseguire nei suoi obiettivi, direttamente da eBay, la nuova global chief marketing officer è Suzy Deering

Deering, si evince da un comunicato, spera nell’utilizzo di tecnologia, dati e analytics per prevedere quelle che saranno le esigenze dei clienti. Nella sua nuova mansione, sarà alla guida della modernizzazione globale del marketing, della strategia e delle best practice e dell’incremento dei talenti del marketing. Coordinerà tutte le operazioni di marketing in Nord America, che rappresenta più del 70% dei ricavi automobilistici di Ford, comprensivi della customer intelligence e il marketing consumer e di prodotto.

In eBay, Deering ha collaborato a riproporre il brand della società di e-commerce e a far accrescere i ricavi negli ultimi due anni. In passato, è stata amministratore delegato dell’agenzia di marketing Moxie e ha trascorso 13 anni in Verizon Wireless, gli ultimi due in qualità di direttore esecutivo Media, Engagements and Integrations.

Succederà direttamente a Joy Falotico come Ford CMO e riporterà direttamente a Kumar Galhotra, presidente di Ford Americas e International Markets Group.

Galhotra comunica:

«Stiamo mettendo più processi decisionali nelle mani di chi tra noi è più vicino. Ciò rende il marketing più importante che mai e il background di livello globale di Suzy sarà fondamentale per modernizzare il nostro approccio, comprendere meglio le ambizioni dei clienti e ridefinire i nostri marchi per aiutarci a crescere».

Deering aggiunge:

«La tecnologia sarà una parte importante della trasformazione di Ford e del modo in cui miglioriamo e sviluppiamo l’enorme valore dei nostri brand. Il mio team sarà coinvolto dall’inizio alla fine del processo per conto dei clienti: connettersi meglio con loro, utilizzare i dati per prevedere e fornire ciò di cui hanno bisogno e guadagnarsi e mantenere la loro fiducia».