Seacily, annullato il Salone nautico di Palermo: se ne riparla nel 2021

Seacily 2020, già fissato per le date dal 29 ottobre al 1° novembre 2020, è stato annullato. Ne dà notizia l’organizzazione del Salone nautico di Palermo. “Il peculiare momento – spiega una nota – ci impone di fermarci ora, anche al fine di evitare il grave danno per tutti (Associazione, espositori ed invitati) che deriverebbe dall’eventuale introduzione di ulteriori misure ancor più restrittive poco prima o, peggio, durante l’Evento. E allora, ecco la decisione – sofferta ed a malincuore – di rinviare il Seacily al prossimo anno, preannunciando che stiamo già lavorando per riprogrammarlo per aprile 2021”.