BCW Italia riassetta il management. Fabio Caporizzi annuncia le dimissioni

Il manager Fabio Caporizzi, che passa in Conad, lascia il posto alla guida dell’amministratore delegato Elena Silva e dalle tre managing diretcot: Gianfranco Mazzone in qualità di Chief operating officer, Alberto Bottalico nelle vesti di chief strategy officer e Marco Piccione come chief financial officer

Elena Silva, ceo di BCW Italia ha commentato:

“Sono davvero grata a Fabio per la collaborazione degli ultimi 2 anni e per il suo preziosissimo contributo nel creare BCW Italia, un’organizzazione che si voleva diversa da ciascuna delle due sigle che l’hanno originata riversando in essa il meglio di entrambe. Insieme abbiamo lavorato con passione ed efficacemente per costruire la nuova agenzia su fondamenta solide anche grazie alle nostre diverse esperienze e competenze. Un’agenzia che ha attraversato quest’anno complesso con risultati decisamente positivi grazie al lavoro eccellente del management team e di tutto lo staff”.

Caporizzi, Dapprima alla guida di Burson-Marsteller e, successivamente come co-market leader di BCW Italia, entrerà in Conad come chief relationship officer. Comunica in tal senso:

“Burson-Marsteller e BCW sono state la mia casa e la mia passione: ho incontrato e lavorato con grandi professionisti e persone di grande valore, servito grandi aziende e partecipato a importanti progetti. WPP mi ha anche consentito di lavorare in modo organico e continuo con tutte le discipline della comunicazione e questa esperienza mi ha arricchito enormemente. Lascio una realtà solida, sicuro che avrò in futuro opportunità per incontrare i tanti meravigliosi colleghi che oggi saluto”.