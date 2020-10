Agostino Ruggiero nominato Head of Product Management di RS Components Italia

E’ stato designato Agostino Ruggiero come nuovo Head of Product Management di RS Components Italia, partner globale di soluzioni multicanale per clienti e fornitori industriali che operano nella progettazione, costruzione o manutenzione delle attrezzature e strutture industriali

RS Components, brand di Electrocomponent, che offre ai clienti una scelta ineguagliabile di tecnologie e prodotti in modo da risolvere problemi attraverso soluzioni innovative, ha comunicato la nomina di Agostino Ruggiero in qualità di Head of Product Management. In questa mansione, Ruggiero ha il ruolo di coordinare il team di prodotto, con lo scopo di realizzare e rafforzare le relazioni con i partner leader di mercato al fine di assicurare ai clienti di RS Components Italia la migliore offerta di prodotti in ambito industriale, con una particolare attenzione alla promozione del Made in Italy.

Ruggiero gode una profonda esperienza nel coordinamento di team di buyers e nella gestione degli acquisti e delle strategie commerciali su diverse categorie nelle vesti di Buyer e Category Manager all’interno di aziende multinazionali quali Gruppo Carrefour Italia, Fnac Italia e Mediamarket.