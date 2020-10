Alessandro Capuano: ritorno in IG Europe

In seguito a 13 anni presieduti in azienda e una breve esperienza in Fineco Bank, il manager Alessandro Capuano, sarà responsabile degli exchange-traded derivatives

IG Europe, società con sede principale nel Regno Unito che fornisce negoziazione di derivati finanziari come contratti per differenza e spread betting finanziario, comunica la nomina di Alessandro Capuano come nuovo responsabile degli Exchange- Traded Derivates. Nella sua nuova mansione, Capuano avrà la mansione di incrementare ed incrementare l’offerta del Gruppo per la clientela Etd. Si attiverà nella sede milanese di IG e risponderà direttamente ad Arnaud Poutier, responsabile di IG Europe.

Capuano ha lavorato in IG per oltre 10 anni dal suo ingresso in azienda nel 2006. Nella sua ultima mansione, è stato inoltre responsabile per l’Europa e precedentemente ha rivestito altri ruoli di un certo calibro, ampliando il business europeo di IG. In passato, è stato altresì responsabile di IG Italia per più di 10 anni a Milano e, ancor prima, ha intrapreso il suo percorso lavorativo nel Gruppo come responsabile del Desk italiano a Londra per oltre due anni.

Capuano ritorna in IG, successivamente al percorso in Fineco Bank, dove è stato responsabile dello sviluppo del business all’interno dell’Unione Europea