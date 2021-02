Saliscendi / LaVerità

di Cesare Lanza per LaVerità

Laura Castelletti

Il vicesindaco di Brescia un anno fa chiedeva (inutilmente) aiuti e sostegni per battere il Covid. Un anno dopo, si vede costretta a scendere in piazza per chiedere, di nuovo, un intervento indispensabile del governo. È partita la terza ondata e per opporsi, nell’interesse di tutti, non solo di Brescia, c’è una sola cosa da fare: vaccinarsi, vaccinarsi, vaccinarsi.

Elisabetta Gregoraci

Lei e Flavio Briatore sono tornati insieme, sarà vero o è solo gossip? Comunque sia, è ragionevole aspettare presto smentite, mezze conferme, vaghe precisazioni o la smentita di uno dei due. Perché ricordano, Elisabetta e Flavio, un’altra famosa coppia: Albano e Romina Power, che da anni sono protagonisti, nelle pagine e nelle copertine delle riviste di pettegolezzi.

Ezio Greggio

Striscia la notizia, lo straordinario tg satirico inventato e diretto da Antonio Ricci, ha festeggiato qualche giorno fa le settemila puntate. Un record mondiale incredibile. E Greggio era presente fin dalla prima puntata, nel 1988. Nella sera del festeggiamento Ezio Greggio ha voluto ricordare anche «coloro che non ci sono più».

Lazio

Uno sfottò abituale dei tifosi della Lazio era dedicato a due sconfitte subite per 7-1 dalla squadra giallorossa, in Champions League. Ora, forse, l’ironia si è attenuata: in Champions la Lazio, allo stadio Olimpico, ha incontrato una delle squadre più forti nel mondo, il Bayern di Monaco, ed è stata sconfitta e travolta. Non come la Roma, ma quasi: 1-4, ben 0-3 alla fine del primo tempo.

Francesca Fialdini

Non sono giorni né felici né fortunati per la bella e brava conduttrice. Ma la ragazza ha un carattere forte, combattivo. Si è presa il Covid, è rimasta chiusa in casa secondo le prescrizioni, ne sta uscendo. È molto attiva, dominante, sui social. Comunica di frequente con le sue migliaia di fan, ma sa proteggere la sua vita privata e sentimentale.

Zlatan Ibrahimovic

Il campionato è bello anche per questo motivo: ci sono tre formidabili goleador in lizza per il titolo di capocannoniere. Cristiano Ronaldo, Juventus, Romelu Lukaku, Inter, e Ibrahimovic, Milan. In difficoltà per il successo potrebbe essere Ibra, che sarà presente ogni giorno a Sanremo per il Festival e lì si allenerà. Grandi polemiche.