Leasys: annunciate tre nuove nomine nel Gruppo

Le nuove nomine quasi tutte all’italiana nel Gruppo per Leasys Belgium, Leasys Rent e Leasys Rent España

Leasys S.p.A, Gruppo attivo nell’offerta di servizi di noleggio e innovative soluzioni di mobilità per privati, liberi professionisti e aziende di tutte le dimensioni e pubbliche amministrazioni, comunica le tre nuove nomine all’interno del Gruppo per Leasys Belgium, Leasys Rent e Leasys Rent España.



I manager risponderanno tutti direttamente ad Alberto Grippo, Ceo di Leasys.

Marcella Merli ha preso il posto del manager Pasquale Piccolino, con decorrenza a partire dal primo gennaio, in qualità di Country Manager Leasys Belgium. Proseguirà nel conservare anche la sua attuale responsabilità nelle vesti di Country Manager FCA Bank Belgium.

Paolo Manfreddi succederà direttamente ad Andrea Pertica come Amministratore Delegato di Leasys Rent e in aggiunta acquisisce la mansione di Head of Leasys New Mobility & Rent. In passato, ha rivestito l’incarico di Head of Sales & Marketing per FCA Bank Italia.

A Raul Garcìa è stato attribuito il compito di Country Manager per quello che riguarda il comparto della nuova branch Leasys Rent España. Proseguirà nel detenere la sua attuale carica di Country Manager di Leasys España.