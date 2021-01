SG Company, Elena Melchioni è la nuova chief operating officer e chief marketing officer

Elena Melchioni, in precedenza board member in SG Company Società Benefit, è stata nominata chief operating officer e chief marketing officer, con l’incarico di ridefinire l’organizzazione della società in base al nuovo Piano Industriale 2021-2023, di coordinare le operations della società e di riposizionare il Gruppo nel campo dell’entertainment & communication incrementando una nuova offerta di prestazioni e servizi e dando vita ad una squadra con competenze conformi agli obiettivi.

Commenta Davide Verdesca, Ceo e chairman di SG Company: “In un periodo storico in continua evoluzione come quello che stiamo vivendo, Elena rappresenta il profilo professionale adatto per poter supportare e trasformare la nostra presenza sul mercato, e aiutarci nella trasformazione interna per affrontare le sfide e anche le opportunità di questo particolare contesto socio- economico”.

La nuova manager ha maturato una lunga esperienza C-Level trascorrendo una decina di anni nel Gruppo WPP, in cui ha svolto l’incarico di Ceo di Lorien Consulting e di direttore generale, inoltre ha seguito numerosi clienti privati e pubblici per quanto concerne diversi progetti a livello internazionale. Porta all’interno della società anche l’esperienza acquisita in alcune società quotate presso la Borsa italiana e i mercati esteri, avendo ricoperto il ruolo di board member di una società quotata in MTA. Inoltre, ha sviluppato competenze di tipo relazionale con i clienti grazie al ruolo di responsabile commerciale per Askanews nella sede di Milano e per Ipsos Italia nell’area public affairs e corporate reputation, nel dipartimento amministrato da Nando Pagnoncelli.

Infine, la formazione di Melchioni va da una laurea in economia aziendale conseguita all’Università Bocconi, un master presso SDA Bocconi e un percorso di executive education in strategy & innovation ottenuto al MIT di Boston, in cui sovente rinnova le competenze acquisite in digital transformation e digital communication.

Dichiara Elena Melchioni: “Con il nuovo Piano Industriale 2021-2023, recentemente presentato, le leve di marketing che stiamo attivando, insieme a una profonda ridefinizione dei processi interni, permetteranno di rispondere, in modo sempre più puntale e versatile, alle richieste dei nostri clienti e cogliere nuove opportunità”.

Conclude la manager: “Sono felice di essere entrata in questa squadra e ringrazio Davide per la fiducia. SG Company rappresenta un progetto molto stimolante e di avanguardia nel settore di riferimento. Sono sicura che con i colleghi che ho iniziato a conoscere porteremo importanti risultati già nei prossimi mesi grazie alla trasformazione del modello di business. Inoltre, nei prossimi giorni annunceremo l’ingresso di altri professionisti all’interno della nostra squadra e novità in termini di nuovi servizi per i nostri clienti”