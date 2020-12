La tecnologia delle lenti da vista per un nuovo stile di vita

Nuove abitudini richiedono lenti di nuova concezione.

Come cambia il comportamento visivo con l’utilizzo quotidiano dei dispositivi digitali? Ogni giorno i nostri occhi sono sottoposti alle sollecitazioni derivanti dall’iper-connessione: smartphone, tablet, computer fanno ormai parte di ogni minuto della nostra vita. Il nostro sguardo, infatti, passa in continuazione dagli schermi alla realtà,



anche quando si è in movimento: cambia il modo di guardare lo spazio attorno a noi e di mettere a fuoco oggetti lontani e vicini. Prendersi cura dei nostri occhi significa trovare gli strumenti giusti, ovvero delle lenti da vista appositamente studiate per queste nuove esigenze e ottimizzate per l’utilizzo costante dei dispositivi digitali, abitudine che, diversamente dal passato, oggi accomuna persone di ogni età.

ZEISS, gruppo tecnologico leader a livello mondiale nei settori dell’ottica e dell’optoelettronica, ha condotto diversi studi e ricerche in collaborazione con le più prestigiose università internazionali. Tra queste, il Dynamic Gaze Study ha esaminato gli effetti derivanti dall’utilizzo degli smartphone sul comportamento visivo in diversi contesti: quando si lavora, quando si scrive un messaggio e contemporaneamente si cammina, quando si legge un articolo sul web o quando si fa sport in palestra guardando un tablet.

La ricerca è stata svolta su soggetti a cui è stato richiesto di svolgere queste attività prima senza smartphone e poi con. In quest’ultimo caso è stato osservato che lo sguardo si abbassa molte volte verso il display che stiamo guardando, ma senza mai muovere la testa.

Questo implica che, se una persona indossa occhiali da vista, guarderà molto spesso attraverso la parte inferiore delle lente e quindi utilizzerà una parte della lente più ampia rispetto a prima.

Per rispondere alle nuove esigenze visive, ZEISS ha sviluppato le lenti SmartLife: una famiglia di lenti tecnologicamente all’avanguardia, in cui ha incorporato tutte le conoscenze acquisite sia relative a come cambia l’anatomia e la fisiologia degli occhi in base all’età, sia relative ai nuovi stile di vita iperconnessi. Le lenti da vista ZEISS SmartLife (monofocali, digital e progressive) permettono di non sottoporre gli occhi a sforzi eccessivi e offrono una visione nitida a tutte le distanze e su tutta la superficie della lente, anche nelle aree laterali. L’obiettivo è offrire a chiunque, a prescindere dall’età o dalla correzione necessaria, di dotarsi della tecnologia più avanzata in fatto di lenti per soddisfare le nuove esigenze visive dovute al mondo digitale all’interno del quale tutti noi viviamo.





