Autocertificazione, tutti i dati da compilare: scarica qui il modulo

Per gli spostamenti di Natale, sia nei giorni rossi che in quelli arancioni, serve sempre avere con sé l’autodichiarazione. Ecco cosa scrivere

Italia tutta in lockdown per i giorni prefestivi e festivi delle feste di Natale, arancione in tutti gli altri giorni. Le regole sono ferree e non ci si può permettere di sbagliare, sia perché rispettarle è doveroso, per preservare la comunità in cui si vive dal rischio di contagio Covid, sia perché le multe per chi sgarra, anche in buona fede, sono salatissime.



Le multe per chi non rispetta le regole



Per chi viola le norme fissate dal decreto Natale 18 dicembre e dal precedente Dpcm 3 dicembre che resta comunque in vigore, salvo appunto le ulteriori misure imposte per le feste, le sanzioni vanno da 400 a 1.000 euro.

Ciò che è importantissimo sapere è che serve di nuovo l’autocertificazione per gli spostamenti.

Ma cosa c’è scritto, come si compila e dove si scarica?

Modulo di autocertificazione, i campi da compilare

Il modulo di autodichiarazione contiene il testo che vedete riprodotto qui sotto in tutte le sue parti. I campi da compilare sono:

nome e cognome

luogo e data di nascita

indirizzo di residenza (ed eventualmente indirizzo di domicilio)

estremi documento (carta di identità, patente o passaporto: numero, rilasciato da, in data…)

numero di telefono

motivo dello spostamento (se diverso da comprovate esigenze lavorative o motivi di salute): deve essere un motivo di assoluta necessità

da dove è iniziato lo spostamento (indirizzo completo)

indirizzo di destinazione

eventuali dichiarazioni aggiuntive relative allo spostamento

firma



